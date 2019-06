Amstelveense school trekt stekker uit lessen vanwege stroomstoring

AMSTELVEEN - Leerlingen van het Amstelveense Herman Wesselink College (HWC) vallen met hun neus in de boter: vanwege een stroomstoring zitten zij vanmiddag niet in de schoolbanken, maar in de zon.

Oorzaak is een stroomstoring. Die onstond vanochtend toen er bij de werkzaamheden in de buurt van de school een middenspanningskabel werd geraakt en defect raakte, laat netbeheerder Liander aan NH Nieuws weten. "De hele school zit daardoor zonder stroom", schrijft het HWC.

Lessen die op het moment van de storing bezig waren, zijn gestaakt. Alle overige lessen voor vandaag zijn geschrapt. Naar verwachting is de hoofdkabel morgen gerepareerd, en kunnen leerlingen dan onder het genot van de airconditioning weer lessen volgen.



Bijna 500 aansluitingen getroffen

Volgens Liander is de geraakte kabel rond 12.45 uur gerepareerd en kan de stroomvoorzieningen in de postcodegebieden 1185 en 1187 worden hersteld. In totaal zaten er bijna 500 huishoudens en organisaties zonder stroom.