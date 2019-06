Angelique heeft nog steeds last van PTSS door Bijlmerramp

AMSTERDAM - Ruim 26 jaar na de Bijlmerramp loopt Angelique Starreveld nog altijd rond met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) . Als één van de eerste politieagenten ter plekke zag ze de losse ledematen liggen en moest ze toekijken hoe mensen uit het raam sprongen om te voorkomen dat ze levend zouden verbranden. Een vergoeding voor restschade van haar werkgever krijgt ze echter niet, omdat de Bijlmerramp verjaard zou zijn.

"Je hoort gegil, gekrijs en je ziet mensen elkaar uit het raam gooien omdat ze anders verbranden. Het is het één of het ander", vertelt Angelique aan NH Nieuws. Ze was één van de eerste hulpverleners die aanwezig waren bij de Bijlmerramp en de beelden zijn haar altijd bijgebleven.

Ze stopt het trauma, evenals de andere trauma's die ze oploopt tijdens haar werk als politieagente, ver weg, maar uiteindelijk komen ze toch weer boven. Ze krijgt slaapproblemen en wordt steeds rustelozer.

Twintig jaar na de Bijlmerramp brengt Angelique een bezoek aan New York. Ze bezoekt het 9/11 Memorial, een museum dat is ingericht om de aanslag op de Twin Towers in New York te herdenken.

Terwijl ze daar kijkt naar de heftige, bekende beelden van mensen die uit de gebouwen springen om de brand te ontvluchten, is ze ineens terug in de Bijlmer. Ze wordt duizelig, begint te trillen en te zweten, en heeft het gevoel dat ze flauw gaat vallen.

Trauma uitleggen

Angelique zoekt hulp bij het verwerken van haar trauma's en komt terecht bij de politie. Ze is dan geen agent meer, want haar PTSS belemmert haar in haar werk. Om hulp te krijgen van haar voormalige werkgever moet ze haar trauma's tot in detail verantwoorden.

"Ik snap dat als iemand een trauma heeft na een ongeluk met dodelijke afloop, je daar je vraagtekens bij zet, maar ik was bij de Bijlmerramp. Dat hoef ik toch niet uit te leggen? Ik kan toch niet de enige zijn?", vraagt Angelique zich af. Ze heeft het gevoel alsof ze moet vechten om erkenning te krijgen voor haar leed en dat gaat erg diep. Angelique is namelijk misschien geen agente meer, maar ze zal in haar hart nooit uit functie zijn.

Restschade

Angelique krijgt via een zogenaamde coulanceregeling een vergoeding voor eventuele medische kosten die ze na de Bijlmerramp heeft gemaakt, maar vergoeding voor het verlies van haar carrière, zogenoemde restschade, krijgt ze niet.

