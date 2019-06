Drummer Gregory Pataca voelt zich thuis op Texel: "Ik luister liever naar de vogels"

TEXEL - Het begon allemaal met potten en pannen van zijn moeder als zevenjarig jongetje op Curaçao. Daarna ontwikkelde Gregory Pataka zich tot verdienstelijk drummer en percussionist in Nederland en werkte hij samen met Giovanca, Boris, Herman Brood en Hind. De liefde bracht hem op Texel en daar heeft hij sinds een jaar zijn eigen drumschool. "Ik voel me hier helemaal thuis. Mij krijg je hier niet meer vandaan!"

"De Tesselaars laten niet snel het achterste van hun kiezen zien", vertelt Gregory Pataca. "Ik probeer soms met een grappige opmerking het ijs te breken. Voor de rest moet je gewoon jezelf zijn, dan maak je vanzelf vrienden." De 50-jarige Gregory woont nu drie jaar op Texel. Hij werd verliefd op de van oorsprong Duitse Julia, die op Texel al jaren haar eigen appartmentencomplex runt. "Langzaam kwam ik met mij spulletjes vanuit Amsterdam naar Texel en nu woon ik hier."

Gregory bouwde zijn eigen drumstudio in de achtertuin van hun huis in het centrum van Den Burg. Mi Kasita, staat er op een bordje. Het is gemaakt door Gregorys moeder en het betekent mijn huisje in het papiamento. Hij geeft er nu les aan enkele Texelse kinderen en volwassenen. "Het is mooi te zien hoe de leerlingen met kleine stapjes vooruitgang boeken en hun grenzen verleggen."

Hij kan nog niet rondkomen van de inkomsten van het lesgeven en de verhuur van zijn studio. "Ik verdien mijn geld nu met optredens aan de overkant en met lesgeven. Maar als ik optreed in bijvoorbeeld Rotterdam, dan moet het wel een goede gig zijn. Anders is de reis duurder dan de verdiensten. Texel is wat dat betreft wel ver weg." Gregory benadrukt dat hij nog wel wat nieuwe leerlingen kan gebruiken en dat ook bands en muzikanten van harte welkom zijn in zijn studio.

Eén van de lievelingsplekken van Gregory is het duingebied bij strandopgang Paal 12. Daar trommelt hij graag zachtjes, of hij neemt er vrienden mee naartoe. "Heerlijk is het hier. Prachtig zicht op het natuurgebied en op de zee aan de andere kant. Je hoort hier alleen het ruisen van de zee en de vogels. Heel wat anders dan de sound van Amsterdam met zijn sirenes, voorbij scheurende trams en schreeuwende mensen. Dit doet mij goed. De rust geeft mij energie om dingen te ondernemen."