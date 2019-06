Automobilist moet jarenlang brommen na onjuist gebruik richtingaanwijzer

ZAANDAM - Onjuist gebruik van de richtingaanwijzer is een automobilist in Zaandam duur komen te staan. Zijn linker knipperlicht deed vermoeden dat hij linksaf wilde slaan, maar toen hij op het laatste moment alsnog rechtdoor ging, besloot de politie de man te controleren.

De politie vermoedt dat de automobilist de betreffende agenten probeerde af te schudden, want nadat hij zijn identiteit had opgegeven, bleek dat hij nog '1.689 dagen gevangenisstraf' had openstaan, schrijft de politie Zaanstreek.

Lees ook: Haarlemmer heeft nog jaar cel tegoed: "Hij zit met kerst binnen"

De man had eerder al vastgezeten, maar was na verlof niet teruggekeerd naar de gevangenis. Om die openstaande schuld te vereffenen, is de man aangehouden en naar het bureau gebracht. Omgerekend komt zijn resterende straf uit op 241 weken, zo berekende de politie, oftewel 4,5 jaar.