De Peiling: Is topless zonnen nog van deze tijd?

NOORD-HOLLAND - Dertig jaar geleden lagen er volop Nederlandse vrouwen topless te zonnen op het strand. Nu niet meer. Het bovenstukje blijft bijna altijd aan. Daar mag wel verandering in komen, vindt BlootGewoon. Hoe denk jij daar over?

Huiverig

Het beeld van dertig, veertig jaar geleden is veranderd, ziet Christine Kouman van Blootgewoon. "De opkomst van smartphones en social media heeft vrouwen huiveriger gemaakt om met de borsten bloot te gaan", zegt ze tegen RTL Nieuws. Vrouwen zijn bang gefotografeerd te worden. "Gek eigenlijk, want je fotografeert ook geen mannen met een blote borst. In sauna's is iedereen helemaal naakt, die worden goed bezocht. Maar daar liggen de telefoons wel in een kluisje."

Andere culturen

"Door niet meer topless te gaan, maken we onszelf kwetsbaar", zegt Kouman. "Dat het komt omdat we nu met meer verschillende culturen samenleven, vind ik te makkelijk. Maar misschien is het wel goed om er bewust van te zijn dat er veel veranderd is. Niet iedereen móet topless, het gaat erom dat je de vrijheid hebt om het te doen, als je dat wilt"

Ontspannen

Het zou volgens Kouman niet uit moeten maken hoe je er uit ziet. "Vrouwen zeggen nu vaker: 'ik doe wel een bovenstukje aan. Want 'ze hangen' of 'ze zijn niet meer zo mooi als vroeger'. Dat zou helemaal geen issue moeten zijn bij het zonnen! Daar moeten we met elkaar over in gesprek gaan. Je ligt niet te zonnen als sekssymbool, maar om te ontspannen."

Wat vind jij?

Blootgewoon riep 23 juni uit tot Nationale Toplessdag. Zag jij blote borsten of toch vooral veel bovenstukjes? Vind jij topless zonnen nog van deze tijd? We horen het graag van je!

