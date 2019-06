VIDEO: Vrachtwagen gekanteld in Zwaag, enorme plas eigeel op kruispunt

ZWAAG - Een vrachtwagen van een Friese eiverwerker is vanochtend in Zwaag gekanteld en op een fietspad beland. Door het ongeluk is een deel van de lading - 15.000 liter eigeel - uit de vrachtwagen gestroomd.

Het ongeluk gebeurde op het kruispunt van de Compagnie en de Oostergouw. Toen de chauffeur rond 9.15 uur vanaf de Compagnie rechtsaf de Oostergouw opreed, ging het om onduidelijke redenen mis. Het gevaarte kantelde en belandde vervolgens ter hoogte van de verkeerslichten op het fietspad.

Dat er op dat moment geen fietsers voor een rood licht stonden te wachten, is het geluk bij dit ongeluk. Bij het kantelen plette de vrachtwagen namelijk wel een verkeerslicht, dat horizontaal tegen de stoep werd gedrukt en gedeeltelijk in de cabine van de truck terechtkwam.

Chauffeur

Behalve politie en ambulancepersoneel werd ook de brandweer opgeroepen. Nadat de brandweer de chauffeur uit het wrak had bevrijd, heeft ambulancepersoneel zich over hem ontfermd. "Het gaat naar omstandigheden goed met hem", zegt een woordvoerder van zijn werkgever Frisian Egg uit Drachten. Ziekenhuisopname bleek niet nodig. Het bedrijf onderzoekt wat er precies is misgegaan.

Weg dicht

De schoonmaakwerkzaamheden duren naar verwachting nog enkele uren, schrijft de politie Hoorn.

Om de vrachtwagen te bergen en het eigeel op te ruimen, is het kruispunt afgezet. Een woordvoerder van de gemeente laat aan NH Nieuws weten dat het kruispunt nog tot vanavond dicht blijft voor autoverkeer, fietsers kunnen er wel langs. Morgen worden er verkeersregelaars ingezet omdat de zwaarbeschadigde verkeerslichten nog niet werken.