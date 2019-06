Triathlon Huizen goed verlopen, wel raakten drie deelnemers oververhit

HUIZEN - De 34ste editie van de Triathlon Huizen is gisteren goed verlopen, ondanks de warmte. Dat zegt voorzitter Peter Korzelius tegen NH Gooi Radio. Wel raakten drie deelnemers oververhit. Ze moesten door de EHBO worden gekoeld.

Korzelius geeft aan dat de wijzigingen die de organisatie dit jaar had doorgevoerd succesvol waren. Zo beviel het lopen in het natuurgebied rond Blaricum prima. Ook het omkeren van de route over de Trappenberg, die om veiligheidsredenen is veranderd van een afdaling naar een beklimming, leverde geen problemen op.

Toch klonken er niet alleen maar positieve geluiden. Op Facebook reageerden namelijk enkele bewoners boos, voornamelijk uit Blaricum, omdatdat zij van de verkeersregelaars niet een afgezette weg mochten oversteken om bij hun huis te komen. De organisatie betreurt dit maar vindt dat ze voldoende heeft gedaan om de mensen bijtijds te informeren.

Olympische triathlon

Aan het evenement in Huizen deden gisteren 600 deelnemers mee. Zij konden een kwart-, halve of Olympische triathlon afleggen. Deze laatste bestaat uit 1,5 km zwemmen, 40 km fietsen en 10 km hardlopen. Dat het uberhaupt doorging is al bijzonder: vorige maand gaf de organisatie nog aan te weinig vrijwilligers te hebben.

