Heet, heter, heetst, maar records blijven uit

NOORD-HOLLAND - Met temperaturen van 30, 31 of plaatselijk zelfs 32 graden wordt het voor Nederlandse begrippen vandaag 'heel warm'. Voor wie daarvan houdt, is het strand de aangewezen plek. Maar ook wie op zoek is naar verkoeling doet er goed aan de kust op te zoeken, want daar steekt vanmiddag een verkoelend briesje op.

Dat is de verwachting van NH-weerman Jan Visser. Het verkoelende briesje langs de kust is het gevolg van een andere windrichting. Komt de wind nu nog uit het oosten, vanmiddag is dat vanuit het zuidoosten, waardoor de zee de temperatuur licht zal matigen. "We krijgen geen records, maar wel veel zon en wat sluierwolken."

Het weerbeeld van morgen is nagenoeg identiek, met als grootste verschil dat de temperatuur dan nog verder oploopt. "Morgen wordt het 33 of 34 graden", aldus Visser. In de loop van de middag draait de wind van oost naar west, wat de aanvoer van flink koelere lucht inleidt.

Waar we doorgaans niet staan te springen om koelere lucht, is het in dit geval volgens Visser letterlijk een verademing. "Woensdag wordt het met 23 á 25 graden aangenaam", voorspelt de weerman, die gisteren de hoop op/vrees voor een hittegolf al de grond in boorde/in de kiem smoorde.

Hoewel het kwik in de zuidelijke provincies ook in de tweede helft van de week nog tropische waarden kan bereiken, wijst de thermometer in de Noord-Holland in de tweede helft van deze week maximaal 25 graden aan. Volgend weekend lijken de temperatuur weer zomerse waarden te bereiken.