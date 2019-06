Blauwalg rukt op in provincie: waar kan je beter niet zwemmen?

NOORD-HOLLAND - Nu de temperaturen oplopen wordt de nood voor een verkoelende duik ook steeds groter. Voor mensen die niet langs het strand wonen zijn recreatieplekken daarvoor een uitgelezen gelegenheid. Maar op welke plekken kan je nog veilig zwemmen nu blauwalg om zich heen begint te grijpen?

Blauwalgen groeien overal, niet alleen in water. Dat ze in het water zitten, maakt dus niet zo veel uit, maar volgens de Universiteit van Wageningen wordt het problematisch als de algen naar de oppervlakte van het water drijven en daar de typische, vieze laag vormen.

Blauwalgen kunnen vooral in de zomer een flinke domper zijn, want zwemmen in water dat vervuild is kan gezondheidsklachten opleveren. Ze ontstaan wanneer er veel voedingsstoffen, of bacteriën, in water zitten en de temperaturen oplopen.

Gezondheidsrisico's blauwalg

Website Zwemwater.nl waarschuwt voor de gezondheidsrisico's van blauwalg, vooral bij kleine kinderen en ouderen. Het inslikken van of in aanraking komen met water waar blauwalg broeit kan maag- en darmklachten veroorzaken en uiteindelijk zelfs grotere gezondheidsproblemen opleveren. Bij aanraking met blauwalg wordt aangeraden altijd goed af te spoelen onder de douche en bij twijfel een arts te raadplegen.

In onze provincie zijn een hoop watertjes waar in de zomer gerecreërd kan worden. Een aantal staan bekend als onveilig omdat er bacteriën in het water zitten die maag- en darmklachten kunnen veroorzaken. Wel is te zien dat blauwalg begonnen is aan een opmars in onze provincie.

Zo is bij de Zwembaai in de Geestmerambacht en aan de noordzijde van de Veerplas in Haarlem al gewaarschuwd voor blauwalg.

Voor actuele informatie over de kwaliteit van het zwemwater in jouw regio kan je terecht op Zwemwater.nl.