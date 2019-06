Zorgen om verdwaalde zeehond: "Hoge temperaturen kunnen parten spelen"

AMSTERDAM - Zeehondencentrum Pieterburen maakt zich zorgen over de verdwaalde zeehond die gisteren door verschillende plekken in de provincie is gezwommen. "De hoge temperaturen kunnen parten met hem spelen."

Volgens bioloog van het zeehondencentrum Sander van Dijk is het belangrijk dat het dier snel wegkomt. "Hij hoort eigenlijk in arctisch gebied en het zijn tropische dagen in Nederland. We maken ons zorgen over de kansen van dit dier in het water", zei hij in De Ochtendshow op NH Radio.

Voedsel vinden zou geen probleem moeten zijn. "Zeehonden zijn opportunistisch, ze pakken alles wat ze pakken kunnen."

Het dier komt vermoedelijk uit Noorwegen. "We weten voor 75 procent zeker dat het gaat om een ringelrob." Hij is volgens Van Dijk ver verdwaald. "Het gaat niet zomaar om een verkeerde rivierafslag."

Zeehond in Amsterdam

De zeehond werd gisterenmiddag bij een sluis in De Kwakel gezien door agenten. Later werd hij gespot in de Amstel. Rond 18.00 uur lag het dier in de omgeving van Amsterdam uit te rusten.

Het zeehondencentrum heeft geen meldingen meer over het dier ontvangen. Ze kunnen het dier alleen vinden met hulp van mensen die hem spotten. "Mogelijk moeten we het dier helpen weer in zee te komen, maar het zou geweldig zijn als hij zijn eigen weg zou vinden."

Van Dijk wil mensen er wel op wijzen uit de buurt van de zeehond te blijven. "Hij oogt lief, maar het blijft een roofdier. Zie je hem, neem dan contact met ons op, maar geef het dier wel rust."