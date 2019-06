Massale inzet hulpdiensten vanwege achtergelaten surfplank: "Had voorkomen kunnen worden"

HUISDUINEN - Talloze hulpdiensten hebben gisteravond vergeefs gezocht naar een surfer die mogelijk in problemen was geraakt. Nadat er op het strand bij Huisduinen een 'complete surfuitrusting' was gevonden, kwamen diverse afdelingen van de KNRM, de Reddingsbrigade en de Kustwacht in actie.

In een burgernet-oproep werd gevraagd uit te kijken naar de surfer, wiens plank en zeil iets ten zuiden van Beachclub Citadel in de branding werd aangetroffen. Ondertussen voeren drie KNRM-reddingboten en de Reddingsbrigade Den Helder uit, stuurde de Kustwacht de SAR-helikopter (Search And Rescue) de lucht in en speurde de politie op de wal mee.





Niet veel later werd de surfer gevonden. Wat bleek? Toen de wind was weggevallen, besloot de man zijn uitrusting op het strand te laten liggen en zijn auto - die in de TESO-haven in Den Helder geparkeerd stond - te gaan halen. In de tussentijd was het echter hoog water geworden en was zijn surfuitrusting daardoor gaan drijven.

Lees ook: Grote zoektocht naar zweefvliegtuigje met problemen

Kustnieuws Nederland & Europa schrijft op Facebook dat 'de hele zoekactie voorkomen had kunnen worden met een telefoonnummer op de uitrusting."

Naam en nummer

De hoge kosten die met een dergelijke onnodige zoekactie gepaard gaan, vormen ook voor de Kustwacht aanleiding om watersporters op te roepen hun bezittingen van naam en mobiel nummer te voorzien. Bij de KNRM kunnen gratis stickers worden aangevraagd waarmee watersporters hun materiaal kunnen merken.