Automobilist bekneld na ernstig ongeluk bij Hilversum

HILVERSUM - Bij een auto-ongeluk langs de A27 bij Hilversum is een gewonde gevallen. De bestuurder raakte bekneld nadat het voertuig ondersteboven op het talud belandde. Het slachtoffer moest worden bevrijd door de brandweer.

De toestand van het slachtoffer is niet bekend. Volgens een woordvoerder van de politie leeft de bestuurder nog. Hij of zij was de enige inzittende van de auto.

Een traumahelikopter werd naar de plek van het ongeval gestuurd. Een getuige meldt dat het slachtoffer naar het ziekenhuis is gebracht.

De auto zou om nog onbekende reden van de weg zijn geraakt.