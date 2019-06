'Verdachte brute verkrachting Hoorn eerder veroordeeld voor verkrachting 16-jarige'

HOORN - De verdachte van de gewelddadige verkrachting in Hoorn eind mei, ging eerder in de fout. Tijdens een proefverlof in 2014 verkrachtte hij een 16-jarig meisje, eveneens uit Hoorn.

Dat schrijft De Telegraaf vandaag. Volgens de krant gaat het om Mourad T., maar dat kan de politie vanwege het lopende onderzoek niet bevestigen. Het OM zegt niet te kunnen 'bevestigen of te ontkennen' of het om T. gaat.

Van de lange lijst strafbare feiten die T. volgens de krant achter zijn naam heeft staan, is de verkrachting van de 16-jarige Hoornse het opvallendst.

"Je moet je bek houden, anders ga ik je schieten", zou T. gezegd hebben terwijl hij zijn 16-jarige slachtoffer in 2014 tot seks dwong. Zij zou door het seksuele geweld een posttraumatische stressstoornis hebben opgelopen.

Enkelband doorgeknipt

Om zijn daden te verbloemen, keerde hij niet terug van proefverlof. In plaats daarvan knipte hij zijn enkelband door en verdween weken van de radar. Toen hij uiteindelijk alsnog werd opgepakt, spoot hij een dosis pepperspray in het gezicht van de agent die hem wilde aanhouden.

Na een eis van 2,5 jaar veroordeelde de Haarlemse rechtbank T. in september 2015 tot 27 maanden cel. Die straf was hoger dan gebruikelijk bij vergelijkbare zaken, omdat de rechtbank de jeugdige leeftijd van en psychische gevolgen voor het slachtoffer extra zwaar liet meewegen.

'Voor leven getekend'

"Haar leven zal lange tijd, zo niet haar leven lang, getekend blijven door de afschuwelijke ervaring die ze heeft moeten ondergaan", citeert de krant uit het vonnis.

Vanwege zijn eerdere veroordeling was T.'s dna in de landelijke dna-databank opgenomen, wat de recherche op het juiste spoor zette na de verkrachting van zijn recentste slachtoffer.

Compliment

Burgemeester Jan Nieuwenburg is blij dat de politie de verdachte 'met relatief weinig aanknopingspunten toch zo snel' is opgepakt. "Dat is een enorm compliment waard."

