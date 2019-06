Brand in kantoorruimte sporthallen Amsterdam snel geblust

AMSTERDAM - In de Sporthallen Zuid in Amsterdam-Zuid heeft vannacht enige tijd een grote brand gewoed. De brand is inmiddels geblust.

Rond 1.00 uur werd de brandweer gealarmeerd. Die schaalde de brand aan het Burgerweeshuispad vervolgens op naar een grote brand. Rond 1.40 uur was de het vuur onder controle en klonk het sein brand meester.

De brand blijkt te zijn ontstaan in een kantoor op de eerste verdieping van het sportcomplex, meldt de brandweer in een persbericht. Ook andere kantoorruimten in het pand stonden daardoor blauw van de rook.

Sporthal geventileerd

Nadat de brand was geblust, is de brandweer nog enige tijd bezig geweest met het ventileren van de kantoorruimten en de sporthal. Op het moment dat de brand uitbrak, was de hal gesloten. Er is niemand gewond geraakt.

Naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan.