Uitslaande brand legt schuur in Huizen in de as, woning ernaast gered

HUIZEN - Een schuur in Huizen is vannacht in vlammen opgegaan. Volgens getuigen moet het gebouw als verloren worden beschouwd.

Kort na 23.00 uur meldde de brandweer Gooi en Vechtstreek dat er meerdere eenheden onderweg waren naar de Amersfoortsestraat weg, waar een schuur in brand zou staan.

De schuur stond pal naast een woning, zo is op foto's te zien. De bewoners konden het pand tijdig verlaten. Er raakte dan ook niemand gewond.

Naast het bestrijden van de vlammenzee, probeerde de brandweer te voorkomen dat het vuur zou overslaan naar de naastgelegen woning. Dat lukte. Drie kwartier na aankomst was het vuur onder controle, al is er volgens getuigen van de schuur weinig meer over.



De verzekering heeft de schade opgenomen.