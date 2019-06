Gefouilleerde jongen maant politie 'beter te zoeken' en loopt alsnog tegen de lamp

ZAANDAM - "Dom, dom, dom", dat vindt de politie Zaanstreek van een jongen die ze gisteren gefouilleerd hebben.

De politie ziet de jongen -een bekende van de politie- zitten op een bankje in de Jan Eijdenbergstraat en besluiten naar hem toe te gaan. "Toen wij vroegen of hij iets strafbaars bij zich had, was het antwoord 'nee' en deed hij het aanbod om dat te controleren", schrijft de politie op Facebook.

De politiemannen gaan in op het aanbod van de jongen en doorzoeken zijn kleding. En inderdaad, ze kunnen niks strafbaars vinden. Eind goed, al goed, zou je verwachten.

'Beter kijken'

Als de politiemannen hun weg weer willen vervolgen, krijgen ze nog een tip van de jongen: "Hij zei op uitdagende toon dat we de volgende keer beter moesten kijken. Hij had hierbij een opvallend nonchalante houding."

De agenten nemen het advies ter harte en doorzoeken de jongen nog een keer: "We besloten dit keer een grondige controle in te stellen en troffen bij de jongen een vals briefje van 50 euro aan. De jongeman is aangehouden en overgebracht naar politiebureau Zaandijk", aldus de politie.