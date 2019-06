Schipper ligt urenlang voor pampus na 'vermiste' brugwachter

AALSMEER - Een ietwat vreemde situatie vanmiddag bij de Schipholdraaibrug over de Ringvaart tussen Rijsenhout en Aalsmeer. Een schipper kon maar geen contact krijgen met de brugwachter en besloot de hulpdiensten in te schakelen.

Even werd er gevreesd dat de brugwachter onwel was geworden, maar uit onderzoek bleek dat er helemaal geen brugwachter aanwezig was.

"Er is gewoon geen brugwachter. Geen idee hoe dat komt. We zijn druk om een oplossing te zoeken", vertelt een weginspecteur van de provincie aan mediapartner RTVA. Ook de Koninklijke Marechaussee kwam om onderzoek te doen naar het ontbreken van een brugwachter.

Rond kwart over zes was er naar verluidt een brugwachter opgetrommeld en kon de brug weer open.