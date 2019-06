Maarten van der Weijden na kusjes van dochters onderweg naar 'Hel van het Noorden'

ALKMAAR - Alkmaarder Maarten van der Weijden zwemt in hoog tempo door de Friese wateren. Inmiddels staan er al negen stempels in zijn boekje. Als alles goed gaat komt de waterrat morgenavond om 19.00 uur aan in Leeuwarden.

Niets lijkt de olympisch kampioen nog tegen te houden. Hij werd vandaag in een brancard over een sluis getild en kreeg onderweg ook nog kusje van zijn dochters, zo is te zien in onderstaande tweet van Omrop Fryslân.

Van der Weijden zwemt nu richting Dokkum en is al meer dan 48 uur onderweg. Hij noemde het stuk eerder de 'Hel van het Noorden', aldus de NOS. Op dit stuk zwemt hij vooral langs weilanden.