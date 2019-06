Hoeveel strobalen passen er op een trekker? In Purmer zochten ze het uit

PURMER - Tijdens de jaarlijkse Purmerfeesten is dit jaar voor het eerst het Purmer Kampioenschap Stroladen gehouden. Tien teams streden om de Gouden Hooivork.

De bedoeling was om zo snel mogelijk 120 strobalen op een kar te laden. En dat er na het rijden over twee hobbels zo veel mogelijk balen op de kar bleven liggen. Elk team bestond uit zeven personen, waarvan er zes de balen moesten laden en een iemand de trekker bestuurd.

Dat bleek nog best een opgave: "Er zijn verschillende technieken voor. Het team mag zelf bepalen welke techniek ze gebruiken", vertelt Jonne Braaksma van de organisatie. "Het is bizar hoeveel interesse er is. Het lijkt simpel maar we reden over de drempel en alles donderstraalde er af", vertelt een deelnemer.

Team Stuyt Melkveehouderij ging er met de winst door. Alle strobalen bleven op hun trekker liggen en ze gingen als snelste over de finish.