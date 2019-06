Genieten tijdens hete stranddag: "Eindelijk zomer in Zandvoort!"

ZANDVOORT - Het strand in Zandvoort kon vandaag weer rekenen op duizenden bezoekers. De zonliefhebbers trapten de aanstaande hittegolf in stijl af aan zee.

Op de wegen naar de badplaats leek alles zich aardig goed verspreid te hebben, maar eenmaal op het strand bleek dat het er toch erg druk was. Ook vanuit het station kwamen de nodige strandgangers die op deze warme zondag verkoeling zochten. "We hebben er zin in!", aldus een dame op weg naar het strand. "Gisteren ook geweest, dus nu ook lekker", zo wordt ze aangevuld door een ander.

Dat er een hittegolf aankomt was iets om naar uit te kijken voor de Zandvoorter. "Ik kijk er wel naar uit, eindelijk zomer in Zandvoort", vertelt een man op de boulevard. "Wij wonen bijna aan het strand, dus voor ons is het elke dag genieten." Een andere dame maakt zich juist zorgen over de naderende hitte. "Ik vind het heel zorgelijk voor oudere mensen", vertelt ze. "Oudere mensen en dieren, daar moeten ze heel goed op passen. Ik heb er zelf ook moeite mee, dus ik ga drie dagen voor mijn ventilator zitten thuis."

Toch is het voor anderen nog geen reden tot zorg, die genieten vooral van de warmte. "Wij hebben er wel zin in", aldus een strandduo. "Lekker ijsjes eten, van de zon genieten en af en toe de zee in om even af te koelen. Dat gaat helemaal goed komen!"