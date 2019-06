Antiekbeurs in Hilversum een succes ondanks hitte

HILVERSUM - Terwijl de halve provincie vanmorgen nog op een oor lag, was het op landgoed Zonnestraal in Hilversum al een drukte van jewelste. Uit het hele land kwamen antiekhandelaren in de mediastad hun kraampje opbouwen. Ondanks het lekkere weer viel de opkomst gelukkig niet tegen.

"We zijn om 6.00 uur van huis vertrokken. We komen helemaal uit Leiden", vertelt een handelaar. "Ik wil het liefst alles verkopen, maar dat gaat waarschijnlijk niet lukken", laat een ander weten.

Alhoewel er in de ochtend nog niet veel mensen naar pareltjes aan het speuren waren, werd het later op de middag alsnog druk.