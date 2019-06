Wandelaars halen 20.000 euro op voor invalide Afrikaanse bakkers

DE GOORN - Zo'n vijftig mensen deden gisteren in De Goorn mee aan de sponsorloop van stichting Bake for Life en haalden daarmee 20.000 euro op voor gehandicapte bakkers in Oeganda.

De stichting zet bakkerijen op in Afrika waar mensen met een beperking hun brood kunnen verdienen. "We hebben zelfs een bakker zonder handen. Een jonge vrouw en ze is een van de beste bakkers", vertelt organisator Marleen Pater.

Droom

Pater is de eigenaar van een bakkerij in Avenhorn en zette jaren geleden de stichting op. Haar droom is om in heel Afrika mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te leiden tot bakker zodat ze ondanks hun beperking zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Lees ook: Hoe een idee van Marleen uit Avenhorn het leven van veel Afrikanen heeft veranderd

"Wat voor werk kun je doen als je geen handen hebt, denken wij dan. Maar in Oeganda denken ze er heel anders over", vervolgt ze.

Salaris

Na een stevige maaltijd - een zonovergoten barbecue - gaf Heel Holland Bakt-deelneemster Maroeska Metz het startsein voor de zeventien kilometer lange tocht. Met het opgehaalde bedrag kunnen de bakkers van de stichting een jaar lang uitbetaald worden.