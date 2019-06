Verjaardag Sint Jan gevierd met zonovergoten processie in Laren

LAREN - Honderden feestelijk aangeklede Laarders hebben vandaag zingend de verjaardag van Sint Jan gevierd met de traditionele optocht door het dorp. De processie, een optocht met banieren, heiligenbeelden of andere symbolen, is een katholiek fenomeen en wordt gezien als openbare geloofsbelijdenis.

De processie in Laren ter gelegenheid van de verjaardag van Sint Jan is de meest noordelijke processie van ons land. In het zuiden komen de godsdienstige optochten vaker voor. De processie in Laren voert van de St-Jansbasiliek naar het kerkhof waar volgens de overlevering de pelgrim begraven ligt die de bron is van de Larense traditie.

De pelgrim en de botjes van Johannes

De pelgrim zou eind negende eeuw verdwaald zijn in de buurt van Laren. Hij kwam net terug uit het Heilige Land. Hij wordt door rovers gedood en zijn bezittingen worden geroofd. Daaronder ook een kistje met de beenderen van Sint Jan, ofwel Johannes de Doper.

De rovers gooien ze teleurgesteld weg, maar de beenderen worden op miraculeuze wijze gevonden door een schaapsherder. Hij kan de beenderen gek genoeg niet optillen, dat kon pas toen in Laren ter ere van Sint Jan de heilige mis wordt opgedragen.

Groot feest

Behalve een openbare geloofsbelijdenis, is de processie in Laren tegenwoordig vooral een groot feest dat de burgers verbindt en veel toeristen aantrekt. De processie is ieder jaar op de zondag het dichtst bij 24 juni