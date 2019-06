Dronken Santpoorters (18) opgepakt bij strandfeest Bloemendaal aan Zee

BLOEMENDAAL AAN ZEE - Twee 18-jarige Santpoorters zijn gisteravond bij een strandfeest in Bloemendaal aan Zee aangehouden omdat ze in dronken toestand de politie tegenwerkten.

Rond 21.00 uur kreeg de politie het verzoek naar de strandtent te komen omdat twee jongens zich misdroegen. Toegesnelde agenten begeleidden het duo richting de nabijgelegen parkeerplaats, maar onderweg begonnen ze flink tegen te stribbelen.

Een van de twee werd zelfs zo vervelend, dat hij in de boeien werd geslagen. Toen een tweede jongen uit Santpoort-Noord zich met de aanhouding begon te bemoeien, werd ook hij aangehouden voor openbaar dronkenschap. De twee zijn naar het bureau gebracht, waar ze zijn verhoord. Of ze nog vastzitten, is niet bekend.

Het is de afgelopen jaren vooral in het zomerseizoen regelmatig onrustig op het strand van Bloemendaal aan Zee. Enkele jaren geleden besloot de burgemeester dat een paviljoen waar iemand was neergestoken, tijdelijk geen feesten mocht organiseren.