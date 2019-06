'Hersenloze gasten' bekladden oorlogsmonument Ilperveld

LANDSMEER - Het monument ter nagedachtenis aan de Britse bemanning van de Vickers Wellington-bommenwerper die eind september 1944 in het Ilperveld neerstortte, is beklad. Met zwarte graffiti hebben de daders onder meer de namen van de omgekomen vliegers en de tekst op het informatiebord ernaast onleesbaar gemaakt.

Behalve zwarte vlekken zijn er ook (vermoedelijk) Arabische teksten op het monument langs het Dorpspad aangebracht. Volgens Saskia de Fouw hebben de vandalen 'gisteravond of vannacht' toegeslagen. "Mijn man heeft de foto's vanochtend gemaakt toen hij de hond uitliet", vertelt ze aan NH Nieuws.

De Fouws Facebook-post roept talloze verontwaardigde reacties op. "Waar is het respect toch gebleven?", vraagt een vrouw zich af. Anderen noemen de daders 'hersenloze gasten', 'laffe schoften' en 'idiote figuren', en stellen onder meer een verplichte rondleiding in voormalig concentratiekamp Kamp Vught voor. "Misschien leren ze daar nog iets van."

'Je moeders huis'

"Wat ongelofelijk respectloos", schrijft een vrouw. "Ga lekker je moeders huis onder kladderen: kijken of ze dat zo leuk vindt."

Op 4 mei van dit jaar herdachten zo'n honderd belangstellenden de zeskoppige bemanning van het toestel. Het vliegtuig was na een missie boven het Italiaanse Genua onderweg naar Engeland, maar kwam boven Landsmeer door brandstofgebrek in problemen. Het monument staat sinds 2001 op z'n plek in het Ilperveld.