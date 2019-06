Nietsvermoedende voorbijgangers beschoten in Velserbroek

VELSERBROEK - Een 26-jarige Haarlemmer is gisteravond opgepakt omdat hij eerder op de avond in Velserbroek nietsvermoedende voorbijgangers met een luchtdrukwapen had beschoten.

Dat deel hij rond 22.30 uur aan de Dammersboog, nabij de Westbroekplas. Een beschoten vrouw sloeg alarm bij de politie, waarna agenten poolshoogte gingen nemen.

Luchtdrukwapen

Bij de plas troffen zij een man aan die aan het doorgegeven signalement voldeed. In zijn rugtas vonden de agenten een luchtdrukwapen. De Haarlemmer is meegenomen naar het bureau en zit daar vast.

Hoeveel voorbijgangers zijn beschoten of geraakt, is niet bekend. De beschoten vrouw die alarm sloeg, is niet gewond geraakt.