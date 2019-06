Team Connexxion loopt SamenLoop voor Hoop in Beverwijk 'met lach en traan'

BEVERWIJK - De mensen die vechten tegen kanker steunen, en geld ophalen voor meer onderzoek. Dat is volgens James Barker van Team Connexxion het doel tijdens de SamenLoop voor Hoop in Beverwijk. "We lopen hier met een lach en een traan."

Teamcaptain James, buschauffeur bij Connexxion, verzekert dat hij voldoende collega's thuis heeft gelaten om het openbaar vervoer 'gewoon' door te laten doorgaan. Hij zegt het met een grote glimlach, maar toch is het voor de deelnemers een beladen wandelestafette. "Iedereen kent wel iemand die er tegen vecht of tegen heeft gevochten. Daarom lopen we hier, om er iets aan te doen", aldus James.

Lees ook: Krisse (10) wil met 'wonderstenen' kanker de wereld uit helpen: teller op 2.000 euro

In de tent achter op het terrein bij kinderboerderij De Baak schuiven vier dames uit het team Connexxion aan om de opgebakken macaroni van James meester te maken. Ook hier wordt gelachen, al heeft de ziekte kanker ook hen recent persoonlijk geraakt. "Maar de saamhorigheid hier is tegelijkertijd ook gewoon prachtig. Het is geslaagd als we met zijn allen de 24 uur weten uit te lopen."

De SamenLoop voor Hoop duurt nog tot zondagmiddag 14 uur.