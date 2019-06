Gestrande auto van achteren aangereden op A10: twee gewonden

AMSTERDAM - Een met pech gestrande auto is vannacht op de Amsterdam ring A10 van achteren aangereden door een andere auto. Beide bestuurders zijn gewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde rond 01.45 uur ter hoogte van Durgerdam. De gewonden zijn met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

Na onderzoek van de politie is vast komen te staan dat de bestuurder die achterop de auto met pech is gereden onder invloed van alcohol was.