Oplichter actief in Julianadorp, ook zwendel op campings

JULIANADORP - De politie Den Helder waarschuwt voor een oplichter in Julianadorp. De man rekent ook campings tot zijn werkgebied, benadrukt de politie.

De man benadert willekeurige mensen met zielige verhalen en het verzoek om kleine bedragen, meldt de politie Den Helder op Facebook. Zijn 'zielige verhalen' zijn echter 'leugens met als doel om van verschillende mensen geld te kunnen krijgen'.

De politie waarschuwt Julianadorpers en toeristen voor zijn zwendel: "Trap niet in deze smoesjes, maar onthoudt zijn signalement (of maak een foto) en geef deze door aan de politie."

Signalement

Wie door de man is benaderd en/of gedupeerd, wordt aangeraden aangifte te doen. Het gaat om een blanke man van ongeveer 36 jaar oud. Hij is circa 1,85 meter lang, heeft een tenger postuur en aan de zijkanten opgeschoren donkerblond haar. Hij verplaatst zich lopend of op een fiets met fietstassen.