Man ernstig mishandeld op plein Amsterdam Nieuw-West

AMSTERDAM - Bij een vechtpartij op Plein '40-'45 in Amsterdam Nieuw-West is gisteravond een man zwaar mishandeld. Hij is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

Het incident vond plaats rond 21.00 uur en is door meerdere mensen gezien. Op beelden die AT5 kreeg toegestuurd van een getuige is te zien hoe een man wordt toegetakeld door een andere man. Hij maakt onder meer schoppende bewegingen naar het hoofd van het slachtoffer.

Verdachte verdwenen

Toen de politie kort hierna ter plaatse kwam, was de schoppende man al verdwenen. Het slachtoffer lag nog op de grond. Er werd een signalement vrijgegeven en enkele momenten later troffen agenten een man aan van wie de gegevens zijn genoteerd. Of hij betrokken was bij het geweld wordt nog uitgezocht.

Wat er precies is gebeurd, kan de politie nog niet zeggen. Hoe het slachtoffer er precies aan toe is, is ook nog onbekend. Hij zou wel aanspreekbaar zijn. Agenten nemen in het ziekenhuis zijn verklaring af.