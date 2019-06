Heel Holland bakt: ook vanavond vier treinen per uur tussen Haarlem en Zandvoort

ZANDVOORT - Vanwege het zomerse weer dat voor vandaag is voorspeld, zet de NS ook vanavond extra treinen in op het traject tussen Haarlem en Zandvoort. Dat er 's ochtends en overdag extra materieel zou worden ingezet, was al bekend. Vandaag laat het bedrijf echter weten dat ook vanavond tussen 19.00 en 22.00 in plaats van de gebruikelijke twee treinen per uur vier treinen per uur tussen de twee plaatsen rijden.



Lees ook:

💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003

" target="_blank" rel="noopener">ProRail belooft upgrade spoor in Formule 1-tempo om racefans op tijd in Zandvoort te krijgenVooralsnog is vier treinen per uur het maximaal haalbare op het traject. ProRail heeft al wel toegezegd om in aanloop naar de Grand Prix van volgend jaar het spoor in Formule 1-tempo te upgraden, om het zo mogelijk te maken dat er 'meer dan vier treinen per uur' kunnen gaan rijden.