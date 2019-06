Fietser geschept in Bloemendaal aan Zee

BLOEMENDAAL AAN ZEE - Een fietser is zaterdagavond gewond geraakt bij een aanrijding op de Zeeweg in Bloemendaal aan Zee. Het ongeluk gebeurde toen het slachtoffer de N200 probeerde over te steken.

Het slachtoffer vloog na de aanrijding enkele meters door de lucht, en kwam verderop op het asfalt terecht. Zijn fiets zou door de klap in de naastgelegen duinen zijn beland.

Getuigen laten weten dat het slachtoffer voor behandeling naar het ziekenhuis is gebracht, al zouden zijn verwondingen meevallen.

Het zou gaan om een kind, meldt Haarlems Dagblad.