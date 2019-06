In beeld: Snollebollekes en Davina Michelle op Live in Hoorn

HOORN - Grote namen als Davina Michelle, Snollebollekes, André Hazes en Bløf treden vanavond op tijdens Live in Hoorn.

Het muziekfestival werd in 2007 voor het eerst georganiseerd. Toen in het kader van de viering van 650 jaar stadsrechten voor Hoorn. Het festival raakte toen al snel uitverkocht, waardoor er is besloten om Live in Hoorn te continueren. Het is inmiddels de negende editie van het concert.

Live in Hoorn is dit jaar verdeeld over twee dagen. Gister traden Kraantje Pappie en Lil' Kleine al op.