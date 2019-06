Scooter botst met busje in Zandvoort

ZANDVOORT - Vanmiddag zijn een scooter en een busje in botsing gekomen in Zandvoort. Rond half zes ging het mis op de Engelbertsstraat toen de scooter het busje over het hoofd zag.

De scooterrijder en de inzittenden van het busje kwamen er zonder kleerscheuren vanaf. De persoon die achterop de scooter zat is naar het ziekenhuis gebracht. Op de foto's is te zien dat de scooter deels onder het busje terecht is gekomen.

De scooter is door de politie meegenomen naar het bureau voor onderzoek.