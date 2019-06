Missie geslaagd! Ernesto bespeelt piano's op 17 NS-stations binnen een dag

HILVERSUM - Het is Ernesto Dennis uit Hilversum gelukt. Hij heeft maar liefst op zeventien verschillende stations in Nederland een riedeltje op de piano gespeeld. Hiermee heeft hij zijn 'play me challenge' gehaald.

De Hilversummer kon zijn geluk niet op nadat hij de laatste toetsen van de piano op het station van Maastricht had ingedrukt: "Ik schreeuwde het uit. Mensen stonden allemaal te kijken. Wat een ontlading! Ik ben enorm blij dat het gelukt is. Ik heb het gedaan in 16 uur en 40 minuten. Daarmee heb ik het oude record verpulverd", vertelt hij trots.

Lees ook: Ernesto heeft bizar doel: alle stationspiano's van Nederland bespelen op één dag

Toch ging het niet zonder slag of stoot. Onderweg naar het station van Maastricht, het allerlaatste station, waren er werkzaamheden aan het spoor: "De app gaf wat anders aan dan wat in de praktijk mogelijk was. Ik heb even aan een conducteur gevraagd wat ik heb beste kon doen en ze hebben me goed geholpen", aldus de pianist.

Lees ook: Gepingel wordt reiziger te veel: piano op Amsterdam Centraal omgekieperd

Ook eerder op de dag kreeg de Hilversummer met een domper te maken. Toen hij vanmorgen aankwam op Amsterdam Sloterdijk was er opeens geen piano meer. "Het voelde wel als leegte, maar al snel dacht ik 'oplossen met die handel'." Ernesto had al wel een alternatief bedacht voor het geval dát en pakte uit zijn zak zijn mobiel om via een app alsnog piano te spelen.

Lees ook: Piano op station Sloterdijk vernield door man 'onder invloed'

Ernesto neemt nu de laatste trein terug naar Hilversum. Mede dankzij de werkzaamheden komt hij pas rond 05.00 uur aan in de mediastad: "Dat maakt me niks uit. Ik ben nog fit, dat is gewoon de adrenaline."

Inmiddels droomt Ernesto ervan om op alle stations van Europa op de piano te spelen: "Stel je voor zeg, dwars door Europa..."

Bekijk hieronder een reportage die NH Nieuws eerder maakte over Ernesto