Kyra doet haar EHBO-cursus: "Iedereen kan het, dus ga het doen"

VOLENDAM - De Volendamse Kyra Tol kon een paar maanden geleden nog niet veel doen dan andere mensen waarschuwen toen ze een man bewusteloos in een park zag liggen. Na een emotionele oproep op Facebook kreeg ze een EHBO-cursus aangeboden en inmiddels kan ze ook reanimeren. "Iedereen kan het, dus ga het gewoon doen", roept ze nu op.

Nadat ze de man bewusteloos aantrof in het park, riep ze iedereen op om ook te leren reanimeren. "Ik kan niet beschrijven hoe machteloos je je voelt als je dit meemaakt en je kan niks doen. Mensen ga je fucking EHBO-diploma halen, want dat is zo belangrijk. Je kan gewoon een leven redden", zei ze toen in de video.

"Iedereen kan het"

Vandaag deed Kyra haar cursus. Het Rode Kruis bood haar er eentje aan na het zien van de video. "Het is best wel makkelijk", zegt ze over het reanimeren. "Dus iedereen kan het, dus ga het gewoon doen. Dat is mijn boodschap aan iedereen: ga het gewoon doen."

Lees ook: Volendamse Kyra doet emotionele oproep: "Ga je EHBO halen, je kan er een leven mee redden"

20 procent per minuut

En hoe sneller je begint met reanimeren, hoe groter de kans is dat een slachtoffer het overleeft, zegt het Rode Kruis. "Op het moment dat je niets zou doen gaat de conditie van het slachtoffer er ongeveer 20 procent per minuut op achteruit. Dus je kunt je voorstellen: als je alleen 112 belt en vervolgens niets doet, na acht minuten is de overlevingskans van het slachtoffer heel weinig. En dat is ook precies de reden waarom omstanders zo snel mogelijk moeten beginnen met de reanimatie", legt Annemieke Plantinga van het Rode Kruis uit.

"Leer de juiste technieken. En door het te oefenen, durf je het ook gewoon te doen", voegt Plantiga hier aan toe.

"Op de koffie"

Met de man die Kyra aantrof gaat het inmiddels weer goed. "Ik ben ook al bij de man op de koffie geweest. En dat was heel positief."