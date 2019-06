Brandweer redt belangrijke hockeywedstrijd in Amstelveen

AMSTELVEEN - De brandweer redt niet alleen mensen uit een brandende huis, of viervoeters die te hoog in een boom zijn geklommen. Vandaag zorgden ze ervoor dat een hockeywedstrijd tussen Nederland en Australië in de FIH Pro League door kon gaan.

De wedstrijd zou eigenlijk om 15.00 uur moeten beginnen in het Wagenerstadion in Amstelveen. In eerste instantie leek er geen vuiltje aan de lucht, totdat de sproeierinstallatie het niet bleek te doen. En een nat veld is een vereiste, anders rolt de bal niet.

Uiteindelijk was de brandweer de redder in nood. Ze konden het veld met behulp van brandweerslangen natspuiten waardoor er alsnog gespeeld kon worden. Om 17.00 uur werd de eerste bal geslagen.

Volgende week zondag is de finale.