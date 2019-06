Tientallen veganisten de straat op in Amsterdam voor sluiting van alle slachthuizen

AMSTERDAM - Zo'n honderd mensen in het rood hebben zich vandaag op de Dam in Amsterdam verzameld om te demonstreren tegen slachthuizen. De demonstranten lopen naar het Rembrandtplein voor een 'die-in' - een actie waarbij demonstranten doen alsof ze dood neervallen - en weer terug voor een tweede 'die-in'.

De doel van de mars is het aan de kaak stellen van de 'uitbuiting van dieren en de wreedheden die ze dagelijks moeten ondergaan voor vlees, zuivel en eieren om daarna te eindigen in de slachthuizen'. Dierenrechtenorganisatie Bite Back heeft de mars georganiseerd.

Lees ook: Veganisten demonstreren 24 uur op de Amsterdamse Dam

De demonstranten eisen de afschaffing van de veehouderij, de visvangst en de sluiting van alle slachthuizen. "Omdat de consumptie van dierlijke producten geen noodzaak is en omdat gevoelige dieren niet mishandeld of onnodig gedood mogen worden", zegt Alex Romijn, woordvoerder van Bite Back. "Laten we een einde maken aan dit nodeloze geweld tegen levende wezens."

De mars maakt onderdeel uit van een jaarlijkse terugkerende mars die in de maand juni in een veertigtal steden wereldwijd wordt gehouden. Dit is de tweede keer dat de mars in Amsterdam wordt gehouden.

Trams vertraagd

Tijdens de demonstratie waren tram 4, 14 en 24 genoodzaakt een andere route te rijden, omdat de mars op hun route lag. Inmiddels rijden ze weer hun eigen route, maar volgens het GVB moeten reizigers voorlopig nog wel rekening houden met enige vertraging.