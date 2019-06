Dorpsbewoners maken musical ter ere van 700-jarig bestaan Hoogkarspel

HOOGKARSPEL - Het begon jaren terug als een soort van grapje en nu is het werkelijkheid. De musical Jesus Christ Superstar, door en voor Hoogkarspelers ter ere van het 700-jarig bestaan van het dorp.

Twee jaar terug zijn ze begonnen met de productie van de musical. Eerst met een klein groepje, maar inmiddels doen er vandaag 140 dorpsbewoners mee. "We hebben vooral zelf mensen gezocht. We hebben geen audities gehouden. En langzamerhand hoorden mensen dat we er mee bezig waren en sloten steeds meer dorpsgenoten aan", vertelt initiatiefnemer Erik Gerrits tijdens de laatste voorbereidingen.



Het is de afgelopen maanden hard werken geweest met zo'n grote productie. "Maar het oefenen was heel gezellig. De sfeer is altijd goed geweest."



Tekst loopt door onder video





Twee jaar oefenen

Vanmiddag was er om 15.00 uur al een try-out voor publiek. Vanavond om 20.30 uur is de voorstelling op het Raadhuisplein te zien. "Ik denk dat de mensen heel erg verrast zijn hoe het is geworden. We hebben twee jaar lang keihard geoefend, ik denk dat mensen echt opkijken naar hoe het is", vertelt de trotse Erik.