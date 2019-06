Kilometers wandelen, blaren en veel plezier: de finish van de Plus Wandel4daagse Alkmaar

ALKMAAR - De wandelaars van de 13de editie van de Plus Wandelvierdaagse Alkmaar liepen vanmiddag over de finish. Met het schitterende weer was het een heel mooie afsluiter van het evenement.

Het was de hele middag feest op het Waagplein. Zo'n 6000 wandelaars liepen er over de finishlijn en kregen hun medaille uitgereikt. Veel mensen stonden op het plein om hun 'wandelhelden' binnen te halen.

Waar de wandelaars op de eerste dagen van de vierdaagse een paar keer natregenden, voltooiden ze nu hun tocht onder een strakblauwe hemel met een stralende zon. Bij de finish stond traditiegetrouw ook de Alkmaarse burgemeester Bruinooge weer klaar om zonnebloemen uit te delen.

Het goede doel van de Plus Wandelvierdaagse Alkmaar was dit jaar 't Praethuys. Een organisatie die zich inzet voor mensen met kanker en hun naasten. Bij de finish werd bekend gemaakt dat er 1500 euro was opgehaald.

