WESTZAAN - Het was glibberen en glijden vanmiddag in de sloten van Westzaan. Ruim honderd deelnemers deden daar mee aan de jaarlijkse prutrace in het dorp.

Een deel van de opbrengst van de prutrace ging dit jaar naar het goede doel Campagneteam Huntington. Zij doen onderzoek naar de genezing van de slopende ziekte Huntington die bepaalde delen van de hersenen aantast.

Kijk hier de prutrace in Westzaan terug.