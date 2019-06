Machinist doet oproep aan jonge spoorlopers: "Doe dit alsjeblieft niet"

ASSENDELFT - Als een machinist twee jonge kinderen via het spoor van het ene naar het andere perron ziet lopen, gaan alle alarmbellen rinkelen.

In het filmpje die door 'een twitterloze collega' is gemaakt, is te zien hoe twee jonge kinderen het perron afspringen om vervolgens weer een naastgelegen perron op te klimmen. "Een levensgevaarlijke actie", schrijft de machinist op Twitter.

"Een trein is er sneller dan je denkt, helemaal in een bocht", valt er te lezen in de tweet. Hij en zijn collega's schrikken zich wezenloos als ze iets dergelijks zien. "Doe dit alstjeblieft niet", roept de machinist dan ook op.