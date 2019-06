Noord-Hollands oudste vrouw Rie Duijkersloot (110) is overleden: "Ze miste haar leeftijdsgenoten"

LIMMEN - Rie Duijkersloot uit Limmen is overleden. Ze was met 110 jaar de oudste vrouw van Noord-Holland.

Dat bevestigt haar nicht Tinie Hanck-Valkering aan NH Nieuws. In de nacht van vrijdag op zaterdag is ze rustig heengegaan: "Met het lange leven is ze op de langste dag van het jaar heengegaan. Ze zal gemist worden", aldus Hanck-Valkering.

In maart vierde Rie nog haar 110e verjaardag, samen met haar neven en nichten én de burgemeester. Ze was toen nog helemaal bij de tijd - alleen haar gehoor liet het afweten. "Ze heeft met plezier haar verjaardag gevierd. Toch mistte ze haar leeftijdsgenoten. Het is goed dat ze op haar plek is", vertelt haar nicht.

Rie Duijkersloot was een van de oudste vrouwen van Nederland en de alleroudste van de provincie. Ze werd geboren op 2 maart 1909 in haar ouderlijk huis aan de Middenweg in Limmen.

'Tante Rie' werd op handen gedragen door al haar neven en nichten. Zelf stichtte ze nooit een gezin. "Maar ze heeft eigenlijk altijd bij ons gezin gehoord", vertelde haar nicht Tinie Hanck-Valkering in maart tegen NH Nieuws. "De tantes woonden 100 meter van ons huis. Wij waren met tien kinderen thuis en ze paste vaak op."

Rie trouwde nooit, maar woonde haar hele leven samen met haar zus Nel in het dorp. "Ze zorgde voor Nel die het psychisch niet altijd makkelijk had." En menig Limmenaar moet hebben leren handwerken van Rie: ze runde namelijk een naaischool. "Die zat achter bij ons op het erf", legde nicht Tinie uit.

In de genen

Het verbaasde haar neef Jan Bruin niet dat ze zó oud was. "De rest van de zussen en broers Duijkersloot hebben allemaal een respectabele leeftijd gehaald. De meesten dik in de 90. Het zit in de genen", lacht neef Jan.