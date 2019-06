Wielrenner botst met auto op de Bussumse Franse Kampweg

BUSSUM - Er is vanmiddag een wielrenner gewond geraakt bij een botsing met een auto. Het ongeluk gebeurde aan de Franse Kampweg in Bussum.

Een wielrenner zou ter hoogte van het benzinestation over hebben gestoken en de auto over het hoofd hebben gezien.

Lees ook: Fietser gewond na aanrijding met auto in Bussum

De fietser is na het ongeval behandeld door de ambulancedienst en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De auto had een grote barst in het raam en het frame van de fiets is stuk.