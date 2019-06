Jongen van 18 loopt rond met pistool in Haarlem

HAARLEM - De politie heeft gisteravond een 18-jarige Haarlemmer aangehouden voor het bezit van een vuurwapen.

De agenten kregen rond 20.00 uur een melding van een vernieling nabij Pampus in Haarlem. Vier jonge mannen zouden vervolgens zijn weggelopen in de richting van Sandenbrug. Dit laat de politie weten.

Tas

De agenten zagen de mannen staan en vroegen of zij hun identiteitsbewijs konden laten zien. Eén van de mannen gaf aan deze niet bij zich te hebben. Agenten vroegen of ze even in zijn tas mochten kijken, hierop stemde de verdachte in. In de tas troffen de agenten een vuurwapen aan. De verdachte is direct aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.