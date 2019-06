Kijk hier terug: Huizer Havendag

HUIZEN - Meevaren op een botter, demonstraties van verschillende watersportverenigingen en muziek. Vandaag wordt voor de tweede keer de Huizer Havendag gehouden.

In de Oude Haven van Huizen is er van alles te doen voor jong en oud. De Huizer Havendag is vooral bedoeld om mensen kennis te laten maken met alle watersportmogelijkheden op het Gooimeer en het Eemmeer.



Er zijn tijdens de Huizer Havendag vijf onderdelen waar men naar toe kan. Dat zijn de havenmarkt, de vlootschouw, een terugblik op de Zuiderzeevisserij op de Botterwerf, demonstraties van watersportorganisaties en botter en skûtsje-wedstrijden op het Gooimeer.

Kijk hier terug naar de Huizer Havendag.