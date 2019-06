Ernesto begonnen aan pianochallenge: zeventien NS-stations langs op één dag

HILVERSUM - Hij laat de hele dag zijn vingers pingelen: Ernesto Dennis uit Hilversum is vandaag begonnen aan zijn uitdaging om op maar liefst zeventien NS-stations door heel Nederland op de piano te spelen.

Vanmorgen is hij in alle vroegte gestart met zijn 'play me challenge'. "Om kwart voor vijf ben ik op Hilversum begonnen, het eerste station", vertelt Ernesto aan NH Nieuws als hij in de trein zit op weg naar het zevende station in Zwolle. "Ik liep wat achter op schema, omdat we een trein hadden gemist. Maar tussen Utrecht en Nijmegen hebben we het weer goed gemaakt."



Domper op Amsterdam Sloterdijk

Tot twee dagen geleden waren er volgens Ernesto officieel zeventien stationspiano's. Op basis van die zeventien piano's is hij de uitdaging ook aangegaan, omdat hij er al eens zestien had gedaan. Alleen toen hij vanmorgen aankwam op Amsterdam Sloterdijk was er op eens geen piano meer. "Het voelde wel als leegte, maar al snel dacht ik oplossen met die handel." Ernesto had al wel een alternatief bedacht voor het geval dát en pakte uit zijn zak zijn mobiel om via een app daar piano op te spelen.



Na Zwolle gaat Ernesto nog naar Groningen, Leeuwarden, Almere Centrum, Bijlmer Arena, Amsterdam Amstel, Den Haag CS, Rotterdam CS, Breda, Eindhoven en Maastricht. Hij hoopt daar rond 21.00 uur klaar te zijn.