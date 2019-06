Man klimt over schutting achtertuin en raakt gewond

HEEMSKERK - Een man is gisteravond gewond geraakt in een achtertuin aan de Joan Monnetstraat in Heemskerk.

Het gebeurde rond 22.30 uur. De man zou op zijn hoofd zijn gevallen.

Volgens de politie was dit na 'een conflict'. "Hij klom over de schutting en is toen lelijk ten val gekomen." De man is meegenomen naar het ziekenhuis.

Of het om een inbreker gaat, wil de politie niet zeggen.