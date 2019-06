Man (20) uit Anna Paulowna zwaargewond op kermis Schagen: Schagernees (22) gearresteerd

SCHAGEN - Een 20-jarige man uit Anna Paulowna is vannacht zwaargewond geraakt op de kermis in Schagen. Hij had een wond op de borst en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Een Schagernees van 22 is gearresteerd.

De politie kreeg rond 2.45 uur een melding dat iemand hulp nodig had aan de Nieuwstraat in Schagen, aldus een politiewoordvoerder. "Het slachtoffer was niet meer aanspreekbaar en had een wond op de borst."

Steekwond

De 20-jarige man zou een steekwond hebben, maar dit onderzoekt de politie nog. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Er vloog ook een traumahelikopter uit.

Een 22-jarige man uit Schagen is op diezelfde plek gearresteerd. Hij wordt verdacht van het verwonden van de 20-jarige man en beledigde een agent. Wat er precies tussen die twee heeft plaatsgevonden, is niet duidelijk. "Het was bij een uitgaansgelegenheid en er werd veel feest gevierd. Veel mensen hadden niet gezien wat er precies was gebeurd."

Vorig jaar

Vorig jaar was er ook hommeles op de Schagense Kermis. Één nacht raakte een agent gewond bij een vechtpartij, een week later zijn er tieners aangehouden vanwege een andere vechtpartij.

