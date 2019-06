Goedemorgen! Zat jij gisteravond laat ook nog buiten naar deze mooie lucht te kijken?

NOORD-HOLLAND - We hebben er al héél wat gehad, maar ook de langste en eerste zomerdag dag van het jaar is afgesloten met een indrukwekkende lucht.

In de hele provincie was een mooi, lichtgevend wolkendek te zien. De wolken hangen op zo’n tachtig kilometer hoogte. De kleuren zorgden voor veel Noord-Hollanders voor een bijzondere afsluiting van 21 juni, het begin van de zomer.



Michel spotte de prachtige lucht boven de Zaan.



Vincent uit Zaandam stond op het station toen hij de lichtende wolken zag.

En deze foto's zijn gemaakt vanaf de Schoteroog in Haarlem, in de richting van Tata Steel in IJmuiden.